В России жалуются на ночную атаку БпЛА: оккупанты заявили и о сбивании таинственного воздушного шара

В России утром 25 октября заявили о ночной атаке дронов. Более того, там говорят о еще одном таинственном объекте, который они зафиксировали.

Речь идет о малоразмерном воздушном шаре, который, как говорят оккупанты, они обезвредили. В частности, об этом сообщили в российском паблике со ссылкой на их минобороны, информирует 24 Канал.

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Атака дронов в России

Российское министерство обороны заявило, что в течение ночи якобы их силы "пе-ве-о" перехватили и уничтожили 7 дронов. Также там заявили, что якобы уничтожили еще 1 малоразмерный воздушный шар.

Согласно заявлению оборонного ведомства страны-агрессора, 3 беспилотников было перехвачено и уничтожено над акваторией Азовского моря, 3 над территорией Белгородской области. Еще один дрон якобы обезвредили над территорией Брянской области.

А вот этот малоразмерный воздушный шар, о котором они заявляли, якобы был уничтожен над территорией Ростовской области.