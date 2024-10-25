Ідеться про малорозмірну повітряну кулю, яку, як кажуть окупанти, вони знешкодили. Зокрема, про це повідомили в російському пабліку з посиланням на їхнє міноборони, інформує 24 Канал.

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Атака дронів у Росії

Російське міністерство оборони заявило, що протягом ночі нібито їхні сили "пе-ве-о" перехопили та знищили 7 дронів. Також там заявили, що начебто знищили ще 1 малорозмірну повітряну кулю.

Відповідно до заяви оборонного відомства країни-агресорки, 3 безпілотників було перехоплено та знищено над акваторією Азовського моря, 3 над територією Бєлгородської області. Ще одного дрона начебто знешкодили над територією Брянської області.

А от цю малорозмірну повітряну кулю, про яку вони заявляли, нібито було знищено над територією Ростовської області.