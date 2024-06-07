Оккупанты жалуются на неспокойную ночь в Крыму и над Азовским морем

В Крыму ночь также оказалась неспокойной. Россияне снова жалуются на атаку беспилотных летательных аппаратов.

Российские СМИ пишут о сбивании БпЛА над различными регионами России. Неспокойной ночь выдалась также во временно оккупированном Крыму, передает 24 Канал.

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В России заявляют о сбитых дронах

Российское оборонное ведомство сообщило, что силы ПВО ночью якобы уничтожили 11 БпЛА над Крымом, 8 – над Азовским морем. Кроме этого, там отметили, что еще 6 дронов сбили над Кубанью, 2 – над Белгородской областью и один над Ростовской.

Всего россияне заявляют о 28 сбитых беспилотниках. О жертвах или разрушениях не сообщают.

Оккупанты заявляют об атаке дронов в Луганске