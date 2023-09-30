Правда, это в первую очередь связано не с давлением на гражданское население, ведь Украина выполняет военные задачи. Какие именно объяснил в ежедневном обзоре фронта для 24 Канала военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

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Россия продолжает атаковать дронами Юг

С 29 на 30 сентября россияне в целом запустили по Украине 40 дронов типа "Шахед", 30 были уничтожены средствами ПВО.

Свитан объяснил, что беспилотники сразу пошли по разным маршрутам, некоторые дошли даже до центра страны, до Винницкой области. Там фиксировались уничтожения БПЛА.

В целом БПЛА были направлены на юг Украины – в Одессу, на Николаевщину. Дроны пытались выполнить разные задачи, и там, где была сплошная линия противовоздушной обороны – были уничтожены все "Шахеды". Но до сих пор защита ПВО не сплошная, поэтому украинским защитникам удалось сбить 75% "Шахедов".

Обычно процент сбитий колеблется в пределах 90%. Решение этого вопроса военный эксперт видит в увеличении количества мобильных групп ПВО, увеличении количества транспорта, тепловизоров и т.д.

Полная оперативная сводка от Романа Свитана: смотреть видео

Почему БПЛА работают по энергообъектам России

Второй день подряд в России очень громко, после атаки на Курскую область, беспилотники залетали в Брянскую область. Появилось видео попадания по электростанции.

Свитан объяснил, что в приграничных областях с Украиной россияне разместили достаточно большое количество военных объектов, являющихся легитимными целями для уничтожения. Речь идет о станциях наблюдения, аэродромах и т.д. Эти объекты подключены к гражданской энергетической структуре. Такого делать нельзя, ведь теперь сама энергоструктура стала легитимной военной целью.

Она будет уничтожаться, к тому же, планово. Каждый день беспилотники будут уничтожать волной от границ Украины дальше вглубь России электросистему, которая обеспечивает военные объекты,

– подчеркнул Свитан.

Ситуация на Купянском направлении

Появились сообщения, что на Купянском направлении враг снова концентрирует силы и готовится к штурмовым действиям.

Около полугода в этом направлении враг пытается продвинуться, но ему это не удается. Пока там фиксируется более десятка штурмовых групп.

Украинская сторона видит, разведка работает отлично, подчеркнул полковник запаса. По его словам, там сейчас проводятся серьезные инженерные мероприятия, чтобы создать мощную линию обороны, в том числе вплоть до полного забетонирования.

Пока там присутствует часть 25-й армии, часть ее была отправлена и в Токмак, и в другие подразделения армии агрессора.

Эта сборная солянка в Купянском районе будет пытаться наступать, но та подготовительная работа, которая сейчас проводится нашими войсками по созданию серьезной линии обороны, не даст россиянам возможность куда-то продвинуться. Они снова разобьются об эту линию обороны,

– убежден военный аналитик.