Щоправда, це першою чергою пов'язано не з тиском на цивільне населення, адже Україна виконує військові завдання. Які саме пояснив в щоденному огляді фронту для 24 Каналу військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Росія продовжує атакувати дронами Південь

З 29 на 30 вересня росіяни загалом запустили по Україні 40 дронів типу "Шахед", 30 було знищено засобами ППО.

Світан пояснив, що безпілотники одразу пішли за різними маршрутами, деякі дійшли навіть до центру країни, до Вінниччини. Там фіксувалися збиття.

Загалом БпЛА були спрямовані на південь України – на Одесу, на Миколаївщину. Дрони намагалися виконати різні завдання, і там де була суцільна лінія протиповітряної оборони – були знищені усі "Шахеди". Але досі захист ППО не суцільний, тому українським оборонцям вдалося збити 75% "Шахедів".

Зазвичай відсоток збиття коливається в межах 90%. Розв'язання цього питання військовий експерт бачить у збільшенні кількості мобільних груп ППО, збільшення кількості транспорту, тепловізорів тощо.

Повне оперативне зведення від Романа Світана: дивитися відео

Чому БпЛА працюють по енергооб'єктах Росії

Другий день поспіль у Росії дуже гучно, після атаки на Курську область, безпілотники залітали до Брянської області. З'явилося відео влучання по електростанції.

Світан пояснив, що в прикордонних областях з Україною росіяни розмістили достатньо велику кількість військових об'єктів, що є легітимними цілями для знищення. Мовиться про станції спостереження, аеродроми тощо. Ці об'єкти під'єднані до цивільної енергетичної структури. Такого робити не можна, адже тепер сама енергоструктура стала легітимною військовою ціллю.

Вона буде знищуватися, до того ж планово. Кожного дня безпілотники будуть знищувати хвилею від кордонів України далі вглиб Росії електросистему, яка забезпечує військові об'єкти,

– підкреслив Світан.

Ситуація на Куп'янському напрямку

З'явилися повідомлення, що на Куп'янському напрямку ворог знову концентрує сили і готується до штурмових дій.

Близько пів року на цьому напрямку ворог намагається просунутися, але йому це не вдається. Наразі там фіксується більше десятка штурмових груп.

Українська сторона це бачить, розвідка працює відмінно, підкреслив полковник запасу. За його словами, там зараз проводяться серйозні інженерні заходи, аби створити потужну лінію оборони, зокрема аж до повного забетонування.

Наразі там присутня частина 25-тої армії, частина її була відправлена і до Токмака, й інші підрозділи армії агресора.

Ця збірна солянка в районі Куп'янська буде намагатися наступати, але та підготовча робота, яка зараз проводиться нашими військами зі створення серйозної лінії оборони, не дасть росіянам можливість кудись просунутись. Вони знову розіб'ються об цю лінію оборони,

– переконаний військовий аналітик.