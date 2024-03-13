В нескольких областях России ночью была паника из-за дронов: власти заявили о взрывах

Неспокойной выдалась в России ночь на 13 марта. В частности, на Воронежскую, Курскую и Белгородскую области вроде бы налетели дроны. И здесь работала ПВО.

Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотники якобы двигались с территории Украины. По его словам, российская ПВО якобы была готова.

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"Прячьтесь, дроны летят"

В то же время в региональной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили местных жителей, чтобы они прятались.

Как отметили спасатели, если кто-то находится дома, то следует там и остаться. Кроме того, стоит пройти в комнату без окон. И не забыть с собой взять мобильный телефон и необходимые документы.

Если кто-то из россиян находится на улице, то следует пройти в безопасное место. Это могут, в частности, быть первые этажи зданий, подъезды многоквартирных домов, подземные переходы и тому подобное.

В Воронежской, Курской и Белгородской областях работала ПВО

Впоследствии Гусев уточнил, что якобы обнаружили и ликвидировали какой-то дрон. По его словам, традиционно на земле никаких последствий нет.

Правда, несмотря на это, по состоянию на 2:18 угроза удара дронами в Воронежской области оставалась.

Некоторое время спустя о работе ПВО в Курской области сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в небе над Курском вроде бы сбили два беспилотника.

Также было горячо на Белгородщине. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в районе села Серебрянка вражеские силы ПВО вроде бы сбили 2 БпЛА самолетного типа. Традиционно он заявил, что пострадавших нет. Правда, в одном из дворов загорелся сарай.

Предыдущая ночь в России также была неспокойной