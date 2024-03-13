В нескольких областях России ночью была паника из-за дронов: власти заявили о взрывах
Неспокойной выдалась в России ночь на 13 марта. В частности, на Воронежскую, Курскую и Белгородскую области вроде бы налетели дроны. И здесь работала ПВО.
Как сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев, беспилотники якобы двигались с территории Украины. По его словам, российская ПВО якобы была готова.
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"Прячьтесь, дроны летят"
В то же время в региональной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили местных жителей, чтобы они прятались.
Как отметили спасатели, если кто-то находится дома, то следует там и остаться. Кроме того, стоит пройти в комнату без окон. И не забыть с собой взять мобильный телефон и необходимые документы.
Если кто-то из россиян находится на улице, то следует пройти в безопасное место. Это могут, в частности, быть первые этажи зданий, подъезды многоквартирных домов, подземные переходы и тому подобное.
В Воронежской, Курской и Белгородской областях работала ПВО
Впоследствии Гусев уточнил, что якобы обнаружили и ликвидировали какой-то дрон. По его словам, традиционно на земле никаких последствий нет.
Правда, несмотря на это, по состоянию на 2:18 угроза удара дронами в Воронежской области оставалась.
Некоторое время спустя о работе ПВО в Курской области сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, в небе над Курском вроде бы сбили два беспилотника.
Также было горячо на Белгородщине. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в районе села Серебрянка вражеские силы ПВО вроде бы сбили 2 БпЛА самолетного типа. Традиционно он заявил, что пострадавших нет. Правда, в одном из дворов загорелся сарай.
Предыдущая ночь в России также была неспокойной
- Взрывы прогремели во многих российских регионах. В частности, громко было в Московской, Ленинградской, Белгородской, Курской, Брянской, Тульской и Орловской областях. В общем оккупанты заявили о сбитии 25 дронов.
- Правда, судя по фото и видео в сети, прилеты все же были. Более того, на месте попаданий возникли пожары и разрушения. В результате удара серьезно пострадали нефтеперерабатывающие заводы в Орловской и Нижегородской области
- По словам мэра Орла, в результате "падения обломков беспилотника" на объекте произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами. Местные сообщали о взрыве перед началом пожара. В итоге эвакуировали 17 человек. Были ли жертвы или пострадавшие – российские региональные власти не говорят.
- В Белгородской области беспилотник сбросил взрывные устройства, повредив инфраструктуру и оставив без электроснабжения несколько сел. Кроме того, оккупанты заявляли о якобы уничтожении восьми реактивных снарядов и одной ракеты над областью.
- Подробнее об этой взрывной ночи в России – читайте по ссылке.