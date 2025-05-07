Пострадал частный сектор: в ОВА рассказали о последствиях атаки врага на Житомирскую область
- В результате атаки "Шахедами" в Житомирской области пострадал частный сектор, в частности повреждены жилые дома и хозяйственная постройка.
- Спасатели ликвидировали пожар, а пиротехники обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов; пострадавших нет.
Ночью 7 мая россияне атаковали Житомирскую область беспилотниками типа "Шахед". Из-за удара пострадал частный сектор.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Житомирской ОВА Виталия Бунечко.
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Что известно о вражеской атаке на Житомирскую область
В результате атаки "Шахедами" пострадал частный сектор и возник пожар в Житомирском районе. Спасатели оперативно прибыли на место.
Возник пожар в хозяйственной постройке, взрывной волной и осколками повредило жилые дома,
– пояснил Бунечко.
Спасатели работали на месте: смотрите фото ГСЧС
По предварительной информации, из-за атаки никто не пострадал.
Пожар ликвидировали спасатели. Пиротехники ГСЧС провели обследование территорий на наличие взрывоопасных предметов.
К слову, в ночь на 7 мая россияне также атаковали Киев. Враг нанес комбинированный удар по столице – в результате обстрела есть жертвы и пострадавшие.
Известно, что повреждения зафиксировали в 5 районах столицы: Шевченковском, Святошинском, Днепровском, Соломенском и Голосеевском.