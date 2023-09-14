"Вот так нам ракета прилетела": момент удара по "Триумфу" в Евпатории попал на видео

Утром 14 сентября в Евпатории раздалось несколько мощных взрывов. Вскоре стало известно, что наши военные уничтожили российскую установку ПВО С-400 "Триумф".

Вскоре в сеть выложили видео, где можно увидеть не последствия прилета "Нептунов", а сам прилет. Понятное дело, что заботливые оккупанты сняли для нас ролик, чтобы мы могли насладиться работой наших защитников.

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Оккупанты шокированы попаданием

Вот-вот что-то пошло. Ничего себе (раздался громкий звук взрыва – 24 Канал)... Прилетело, конечно же, дым какой... Вот так прилетело, мать родная! Вот пошла сюда ракета, вот смотри...,

– комментировали в видео очевидцы за кадром.

Россияне не слишком подбирали слова, используя нецензурную брань. Иначе они просто не смогли описать увиденное своими глазами.

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ВСУ уничтожили комплекс "Триумф"

По сути, уникальную спецоперацию этой ночью провели военная контрразведка СБУ и ВМС Украины. Во время нее удалось "отминусовать" российский комплекс ПВО "Триумф", который обошелся врагу в 1,2 миллиарда долларов.

По целям врага успешно отработали беспилотники, а также ракеты. Собственно, поначалу беспилотники СБУ взялись за поражение "глаз" комплекса. Речь идет о радарах и антеннах.

После того, как удалось вывести из строя радиолокационные станции, подразделения ВМС нанесли удар двумя крылатыми ракетами "Нептун". Ими атаковали пусковые комплексы С300/С400 "Триумф".

Не обошлось и без Ани Лорак

В последнее время певица активно помогает ВСУ, хоть и публично открещивается от этого. На обломках одного из сбитых беспилотников увидели благодарность Ани Лорак.

На нем было написано "Ани Лорак, спасибо за борт!". Упал этот беспилотник вблизи жилых домов в Евпатории. Известно, что дрон приземлился на улице Демышева. Территорию вокруг него загородили. Но это отнюдь не помешало россиянам снимать все происходящее вокруг.

Обратим внимание, что обозреватели проанализировали эффективность использования украинцами морских дронов. По их словам, эти беспилотники не позволили россиянам властвовать в акватории Черного моря.