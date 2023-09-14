Невдовзі у мережу виклали відео, на якому можна побачити не наслідки прильоту "Нептунів", а сам приліт. Ясна річ, що турботливі окупанти зняли для нас ролик, щоб ми могли насолодитися роботою наших захисників.

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Окупанти шоковані влучанням

Ось-ось щось пішло. Нічого собі (пролунав гучний звук вибуху – 24 Канал)... Прилетіло, звичайно ж, дим який... Оце-так прилетіло, мати рідна! Ось пішла сюди ракета, ось дивися...,

– коментували у відео очевидці за кадром.

Росіяни не надто добирали слова, використовуючи нецензурну лайку. Інакше вони просто не змогли описати побачене на власні очі.

Росіяни зняли на камеру момент влучання в Євпаторії: дивіться відео 18+

ЗСУ знищили комплекс "Тріумф"

Власне, унікальну спецоперацію цієї ночі провели військова контррозвідка СБУ та ВМС України. Під час неї вдалося "відмінусувати" російський комплекс ППО "Тріумф", який обійшовся ворогові у 1,2 мільярда доларів.

По цілях ворога успішно відпрацювали безпілотники, а також ракети. Власне, спочатку безпілотники СБУ взялися за ураження "очей" комплексу. Мовиться про радари й антени.

Після того, як вдалося вивести з ладу радіолокаційні станції, підрозділи ВМС завдали удару двома крилатими ракетами "Нептун". Ними атакували пускові комплекси С300/С400 "Тріумф".

Не минулося й без Ані Лорак

Останнім часом співачка активно допомагає ЗСУ, хоч і публічно відхрещується від цього. На уламках одного зі збитих безпілотників побачили подяку Ані Лорак.

На ньому було написано "Ані Лорак, дякую за борт!". Впав цей безпілотник поблизу житлових будинків у самій Євпаторії. Відомо, що дрон приземлився на вулиці Демишева. Територію навколо нього загородили. Але це аж ніяк не завадило росіянам фільмувати все, що відбувається навколо.

Звернімо увагу, що оглядачі проаналізували ефективність використання українцями морських дронів. За їхніми словами, ці безпілотники не дозволили росіянам панувати в акваторії Чорного моря.