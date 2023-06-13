Оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Харькова: есть прилеты
Источник:Игорь Терехов
Ночью 13 июня российские террористы в очередной раз атаковали Украину. В частности, ударили БПЛА "Шахед" по Харькову. К сожалению, есть попадания.
Россияне совершили атаку БПЛА "Шахед" на объекты гражданской инфраструктуры Харькова. Информация о пострадавших уточняется.
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В Харькове есть попадание
Предварительно, в одном случае пострадало коммунальное предприятие в Киевском районе, а в другом – складское помещение в Салтовском, где в результате взрыва произошел пожар,
– сообщил городской голова.
Игорь Терехов отметил, что на местах прилетов работают соответствующие службы. Информация о пострадавших уточняется.
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Российские террористы попали в многоэтажку в Кривом Роге
- В 03:26 13 мая руководитель районной военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что в городе взрывы.
- Позже он рассказал о жутких последствиях. В частности написал: "Кривой Рог. "Высокоточные" чудовища попали в несколько абсолютно мирных объектов в разных частях города, в том числе в пятиэтажный дом. Скорая оказывает помощь, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии, вероятно, есть люди под завалами. Полная информация будет после ликвидации".
- Вилкул добавил, что на месте работают все необходимые службы, заканчивают тушащий пожар. Информацию о пострадавших и разрушениях будут уточнять.