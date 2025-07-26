Харьков всю ночь атаковали КАБы, ракеты и БпЛА: что известно о последствиях

Массированному комбинированному удару врага подвергся Харьков ночью 26 июля. Есть первая информация о последствиях атаки.

О них рассказали городской голова Харькова Игорь Терехов и руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов. 24 Канал пишет, что мы знаем на данный момент.

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Что известно о последствиях массированной атаки на Харьков ночью 26 июля?

Воздушная тревога в Харьковской области продолжается с 19:58 прошлого дня, 25 июля. В самом Харькове – с 21:53.

Особенно сильной атака российской армии на Харьков и область стала ночью 26 июля. Как сообщил городской голова Игорь Терехов, по состоянию на 03:30 регион почти непрерывно находился под воздушными ударами врага три часа.

Оккупанты били ракетами, авиабомбами и дронами.

Предварительно, было 15 ударов беспилотниками. Главно говорилось о Киевском районе Харькова.

Также 4 удара управляемыми авиабомбами и 2 удара баллистическими ракетами.

Известно о повреждениях гражданского предприятия, что не работало, а также котельной. Есть раненые.

Также ракетой и 10 БпЛА враг ударил по городу Змиев Чугуевского района. Вследствие обстрелов вспыхнул пожар, есть пострадавшие.

Такой же мощной атаке одновременно с Харьковом подвергся и Днепр и расположенный рядом город Каменское. Там вспыхнул масштабный пожар после ракетного удара.

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