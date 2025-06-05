Дрон насквозь пробил стену квартиры: в Харькове семья чудом пережила террористическую атаку России

Ночью 5 июня российские оккупанты снова атаковали Харьков. Это была комбинированная атака. Сначала враг выпустил ракету Х-35, которая попала в землю.

Впоследствии захватчики выпустили 7 дронов по Слободскому району Харькова. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что все попадания были в жилую застройку.

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"Два попадания – это просто дома. Одно из них – это второй этаж, другое – это 16-й этаж. Невероятное чудо уберегло, спасло харьковчан, что мы не имеем тяжелых раненых, убитых", – сказала она.

Россия снова атаковала Харьков

Анна Черненко отметила, что 19 человек пострадали и обратились за помощью к медикам. В основном из-за стресса. Среди этих людей – беременная, трое детей, пожилая женщина.

Второй этаж – пробитая насквозь беспилотником стена квартиры. Здесь еще одно чудо. В этой квартире была семья, были люди, но обошлось. С большим испугом они потеряли имущество, но несмотря на это они живы. Это самое главное,

– подчеркнула она.

Такие удары, когда сначала летят ракеты, а потом беспилотники иногда по одному району, иногда по двум – это, к сожалению, сейчас стандартная ситуация для Харькова. В частности, ночью 4 июня был случай, когда не разорвались эти беспилотники. Враг бил с помощью "Герань-2".

Обратите внимание! Один из вражеских дронов попал в квартиру к соседям Анастасии Мелещенко на 17 этаж дома. В момент российской атаки женщина была дома вместе с дочерью и собакой. Она слышала звук "Шахеда", впоследствии посыпался потолок. Впоследствии раздался второй взрыв – дрон попал в дом. 4 июня в квартире женщины закончился ремонт, который делали после прошлого попадания 31 августа.

Житель поврежденного обстрелом дома Николай рассказал, что его машина была разбита обломками дрона. Он шутит, что обменял бы свою разбитую машину на разбитую стратегическую авиацию россиян.

Каждую ночь, как комарики начинается. Издалека гудит, а потом все ближе. Ты понимаешь, что они где-то рядом. Взрывы дальше – ближе. Сейчас у них новая стратегия, они один за другим идут. Минута – две и новый заходит. Последний много бед тут натворил во дворе. Я готов еще приобрести один автомобиль, чтобы обменять их на стратегические бомбардировщики,

– заметил он.

Кроме того, в Харьковской области враг нанес четыре ракетных удара. Это был "Искандер", две Х-35 и одна ракета пока не установленного типа.