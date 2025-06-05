Згодом загарбники випустили 7 дронів по Слобідському району Харкова. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що усі влучання були у житлову забудову.

До теми "Диво, що всі живі": які наслідки удару БпЛА і ракети по Харкову та що відомо про постраждалих

"Два влучання – це просто будинки. Одне з них – це другий поверх, інше – це 16-й поверх. Неймовірне диво вберегло, врятувало харків'ян, що ми не маємо важких поранених, вбитих", – сказала вона.

Росія знову атакувала Харків

Анна Черненко зазначила, що 19 людей постраждали та звернулися за допомогою до медиків. Здебільшого через стрес. Серед цих людей – вагітна, троє дітей, жінка похилого віку.

Другий поверх – пробита наскрізь безпілотником стіна квартири. Тут ще одне диво. У цій квартирі була сім'я, були люди, але обійшлося. З великим переляком вони втратили майно, але попри це вони живі. Це найголовніше,

– підкреслила вона.

Такі удари, коли спочатку летять ракети, а потім безпілотники іноді по одному району, іноді по двох – це, на жаль, зараз стандартна ситуація для Харкова. Зокрема, вночі 4 червня був випадок, коли не розірвалися ці безпілотники. Ворог бив за допомогою "Герань-2".

Зверніть увагу! Один з ворожих дронів влучив у квартиру до сусідів Анастасії Мелещенко на 17 поверх будинку. У момент російської атаки жінка була вдома разом з донькою та собакою. Вона чула звук "Шахеда", згодом посипалася стеля. Згодом пролунав другий вибух – дрон потрапив в будинок. 4 червня у квартирі жінки закінчився ремонт, який робили після минулого влучання 31 серпня.

Мешканець пошкодженого обстрілом будинку Микола розповів, що його машина була розбита уламками дрона. Він жартує, що обміняв би свою розбиту автівку на розбиту стратегічну авіацію росіян.

Кожну ніч, як комарики починається. Здалеку гуде, а потім все ближче. Ти розумієш, що вони десь поруч. Вибухи далі – ближче. Зараз у них нова стратегія, вони один за одним йдуть. Хвилина – дві і новий заходить. Останній багато лиха тут накоїв у дворі. Я готовий ще придбати один автомобіль, щоб обміняти їхні на стратегічні бомбардувальники,

– зауважив він.

Крім того, у Харківській області ворог завдав чотирьох ракетних ударів. Це був "Іскандер", дві Х-35 і одна ракета поки не встановленого типу.