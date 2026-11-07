Удар по парковке ТЦ и две авиабомбы: Россия массированно атаковала Харьковскую область
7 ноября российские войска атаковали Харьков и Харьковскую область с помощью авиабомб и FPV-дронов. В Слободском районе города две бомбы повредили здание, а беспилотник попал в парковку торгового центра.
О последствиях очередных вражеских обстрелов рассказала корреспондентка Аня Черненко в эфире 24 Канала.
Последствия ударов по Харькову
По ее словам, удары по Слободскому району произошли около 11:00, что привело к возгоранию и разрушению нескольких этажей нежилого здания. Она добавила, что взрывная волна также повредила соседние жилые многоэтажки и припаркованные автомобили, но обошлось без пострадавших.
Помимо авиационных бомб, захватчики нанесли удар с помощью FPV-дрона по парковке торгового центра в Харькове. Оккупационные войска уже несколько дней подряд терроризируют город этим видом вооружения, целенаправленно совершая атаки на автодороги, оживленные перекрестки и городской общественный транспорт.
Постоянно что-то происходит, чередуясь с небольшими затишьями, к сожалению, это так,
– подчеркнула корреспондентка.
Ситуация в Харьковской области: смотрите видео
Обстрелы населенных пунктов области
Под вражеским огнем оказались и другие города региона. В частности, в Чугуеве россияне повредили гражданское предприятие и жилые дома. В Лозовой удары пришлись на объекты критической инфраструктуры, местный лицей и территорию недалеко от рынка, а в Лозовском районе в результате попадания сгорел склад с большим количеством зерна. Также под постоянными атаками противника остается Изюм.
Ранее в городе реактивный беспилотник оккупантов попал в ТЦ в Киевском районе, где также вспыхнул сильный пожар.