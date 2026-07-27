Ситуация только обостряется: как россиянам удалось усилить дроновые атаки на Харьков

Харьков находится под постоянными атаками FPV-дронов. В частности, беспилотники на днях охотились на транспорт в Пятихатках. В этом районе, где оживленная трасса, россияне ударили по гражданскому автомобилю, в результате чего погиб человек.

Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, добавив, что погибший был доцентом Харьковского авиационного института, он ехал по делам и попал под вражеский дрон, унесший его жизнь.

Антидроновые сетки на трассах: какова опасность в этом

После этой атаки не прошло и трех часов, как российский FPV-дрон снова атаковал гражданскую машину – продуктовый грузовик, который тоже курсировал между Пятихатками и Харьковом. По словам корреспондентки, сегодня это большая проблема и вызов для города – уберечь северные районы от постоянных атак.

Сейчас наши эксперты решают, что будет наиболее удачным способом защититься, потому что кто-то даже требует установки антидроновых сеток по главным трассам именно на севере и окрестностях Харькова. Но есть одна опасность именно этих сеток: некоторые специалисты говорят, что по ним сверху прокладывают оптоволокно российские операторы дронов. И это облегчает им в определенной степени работу,

– озвучила Черненко.

Сейчас военные эксперты, представители областной военной администрации, городского совета ищут комплексное решение, чтобы усилить защиту. По словам корреспондентки, это большой вызов, потому что только в течение одного дня кроме атак "Бандеролями", FPV-дронами и другими беспилотниками было еще несколько: дроны либо прошли транзитом через город, либо их удалось сбить.

Потому понимаем, что ситуация, к сожалению, только обостряется. Есть вызовы с FPV-дронами, их становится все больше и больше. И это видно даже по карте тревог, перечню опасностей, которые сейчас переживает Киевский, Шевченковский район, Пятихатки, Лесопарк и другие районы, близкие к северу Харькова,

– отметила Черненко.

О ситуации в Харькове: смотрите в видео