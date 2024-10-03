Обстрел многоэтажки в Харькове: количество пострадавших возросло, среди них есть ребенок

Российская армия поздно вечером 2 октября обстреляла многоэтажку в Харькове КАБом. В результате этого в городе пострадали люди.

В доме россияне попали между этажами дома в Харькове, поэтому под завалами могут быть люди. Сейчас спасательные работы на месте продолжаются, пишет ГСЧС.

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Сколько людей пострадало после обстрела Харькова

В ГСЧС рассказали, что, по состоянию на 00:23 3 октября, в результате авиаудара в Харькове пострадали 10 человек, среди них 3-летний ребенок. В то же время количество травмированных граждан еще уточняют.

Попадание вражеской бомбы пришлось в жилую пятиэтажку в Киевском районе Харькова. Произошли разрушения фасадной части и 4 квартир на 4-м и 5-м этажах,

– рассказали спасатели.

Кроме этого, произошло возгорание конструктивных элементов дома и двух автомобилей на площади 65 квадратных метров.

Последствия попадания по многоэтажке в Харькове / Фото ГСЧС

Тем временем руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков рассказал, что 2 октября около 23:00 враг из населенного пункта Строитель Белгородской области с применением двух самолетов Су-34 осуществил пуски пяти управляемых авиационных бомб по Харькову и пригороду. По предварительным данным, это были УМПБ Д-30СН.

Две авиабомбы попали в пригороде – на территории Дергачевской общины. Еще три – по Харькову. Попадание в многоэтажку произошло в Салтовском районе города. На месте работают прокуроры и следователи полиции с целью фиксации военных преступлений.