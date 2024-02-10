"Улица превратилась в адскую массу": пожар в Харькове произошел после попадания в нефтебазу

Российские захватчики поздно вечером 9 февраля атаковали Харьков "Шахедами", в результате чего произошел масштабный пожар и погибли люди. Огонь вспыхнул из-за попадания в объект критической инфраструктуры.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что уже начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 7 человек.

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Пожар в Харькове вспыхнул из-за попадания в критический объект

Правоохранители отметили, что, по данным следствия, 9 февраля около 22:50 государство-агрессор нанесло удары тремя беспилотниками по Харькову. Было зафиксировано попадание в Немышлянском районе города.

Уничтожен объект критической инфраструктуры, произошла утечка дизельного топлива, из-за чего вспыхнули масштабные пожары в частном жилом секторе,

– объяснили прокуроры.

Правоохранители отметили, что полностью сгорели 15 жилых домов. Также погибли 7 человек.

В Харькове пожар вспыхнул после уничтожения объекта критической инфраструктуры / Фото Харьковской областной прокуратуры

"В одном из частных домовладений обнаруживали обугленные тела семьи: мужа, жены и их троих детей: мальчиков в возрасте 7 месяцев, 4 и 7 лет. В другом доме погибли супруги: мужчина 66 лет и его 65-летняя жена", – рассказали в прокуратуре.

Кроме того, получили ранения в Харькове три человека: 45-летний мужчина и две женщины 61 и 39 лет. Более 50 человек удалось спасти.

В Харьковской областной прокуратуре отметили, что, по предварительным данным, БПЛА были запущены с территории Белгородской области России. Прокуроры совместно со следователями полиции собрали доказательства и зафиксировали последствия вооруженной агрессии россиян.

В полиции рассказали детали атаки

Начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал в комментарии 24 Каналу, что предварительно три БПЛА типа "Шахед" попали в нефтебазу, которая расположена неподалеку от этой улицы.

Из-за утечки топлива по имеющейся информации в этой нефтебазе хранилось около 3 800 тонн горючего, фактически вся улица превратилась в адскую расплавленную массу, потому что топливо смешалось со снегом и начало гореть,

– отметил он.

Болвинов также отметил, что из-за этого произошло возгорание домов, которые были расположены вдоль этой улицы. По его словам, люди в этих домах фактически стали заложниками, а автомобили, стоявших рядом, вспыхнули как свечи.

На месте продолжается локализация пожара спасателями. Кроме того, начальник Следственного управления подчеркнул, что правоохранители тщательно осматривают места преступления, фиксируют всех пострадавших, на месте работают медики, судебно-медицинская экспертиза.

"Из-за состояния тел, они очень сильно обгорели, мы будем использовать метод ДНК. От каждого тела, от его останков, мы отбираем биологический материал, проводим ДНК-профиль. Для этого мы устанавливаем и сравниваем этот материал с родственниками", – сказал Болвинов.

Напоследок он отметил, что два российских беспилотника точно попали в емкости, которые расположены на территории нефтебазы, из-за чего произошел взрыв и возгорание.