На Харьковщине в результате российских обстрелов поврежден газопровод

В ночь на 26 июля российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Харьковской области. В результате вражеского обстрела поврежден газопровод.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Боровской СВА Александра Тертышного в эфире Суспильного.

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Что известно о повреждении газопровода на Харьковщине 26 июля?

Чиновник рассказал, что в результате российских обстрелов поврежден газопровод в Боровской общине.

Остановилось оборудование в результате прилета на газораспределительной станции,

– заявил Александр Тертышный.

В то же время отметил, что утром газовики утром своевременно прибыли, включили, восстановили его.

Заметим, что в Харькове в результате террористической атаки России пострадали 6 человек. Среди них – 4 сотрудников ГСЧС. Также известно, что чрезвычайники спасли 6 человек, в частности, 2 детей.

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