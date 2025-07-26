Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Борівської СВА Олександра Тертишного в ефірі "Суспільного".
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Що відомо про пошкодження газогону на Харківщині 26 липня?
Посадовець розповів, що внаслідок російських обстрілів пошкоджений газогін у Боровській громаді.
Зупинилося обладнання в результаті прильоту на газорозподільній станції,
– заявив Олександр Тертишний.
Водночас зазначив, що вранці газовики своєчасно прибули, увімкнули, відновили його.
Зауважимо, що у Харкові внаслідок терористичної атаки Росії постраждали 6 людей. Серед них – 4 співробітників ДСНС. Також відомо, що надзвичайники врятували 6 людей, зокрема, 2 дітей.
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До слова, оперативно про повітряну тривогу, ракетну небезпеку, загрозу ударних безпілотників для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.