Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на начальника Борівської СВА Олександра Тертишного в ефірі "Суспільного".

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Що відомо про пошкодження газогону на Харківщині 26 липня?

Посадовець розповів, що внаслідок російських обстрілів пошкоджений газогін у Боровській громаді.

Зупинилося обладнання в результаті прильоту на газорозподільній станції,

– заявив Олександр Тертишний.

Водночас зазначив, що вранці газовики своєчасно прибули, увімкнули, відновили його.

Зауважимо, що у Харкові внаслідок терористичної атаки Росії постраждали 6 людей. Серед них – 4 співробітників ДСНС. Також відомо, що надзвичайники врятували 6 людей, зокрема, 2 дітей.

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До слова, оперативно про повітряну тривогу, ракетну небезпеку, загрозу ударних безпілотників для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.