Атака на Харьковщину: россияне убили женщину, которая была на седьмом месяце беременности

Россия обстреляла село Черкасская Лозовая под Харьковом. Оккупанты убили по меньшей мере 5 человек. Среди жертв – женщина на седьмом месяце беременности.

К несчастью, в результате российского обстрела на Харьковщине погибли 5 человек. По меньшей мере 16 получили ранения.

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В результате вражеского удара погибла беременная

оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме

Одна из погибших – женщина на седьмом беременности,

– сообщили в полиции.

По факту нарушения законов и обычаев войны правоохранители начали уголовное производство. Известно о 5 жертвах и по меньшей мере 16 раненых. Среди пострадавших 8-летний ребенок.

"Здесь военных не было, люди отдыхали"

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших. Вечная им память!

Среди жертв оказался 74-летний Николай. Его жена – 70-летняя Валентина Вецкур – получила травмы. В комментарии Суспильному женщина рассказала о террористической атаке россиян.

По словам Валентины, ее муж решил прогуляться. Взял маленькую собачку и пошел.

"И остался там. Оно как попадание – и окна пооткрывались. Начала мужу звонить, где он есть. А телефон вне зоны доступа. Вышла сюда и только до калитки дошла, как второй раз попало. И стекло посыпалось, осколком мне голову задело. Все в крови. Собаку убило. А тогда пошла на базу отдыха мужа искать. И уже нашли его в воде, и собачка возле него", – рассказала Валентина Вецкур.

Ее дом поврежден. Четырех соседей госпитализировали с травмами.

Я их проклинаю! Что мы им сделали? Здесь военных не было. Соседей четырех забрали в больницу! Соседке одной грудь оторвало, у другого ноги в дырках, третьему тоже в ногу... И не знаю, довезли ли до больницы ту, которой грудь оторвало. На базе отдыха люди отдыхали, закричали, с детьми отдыхали. И беременную одну забрали раненую,

– рассказала Валентина Вецкур.

Россияне ударили ракетами по базе отдыха