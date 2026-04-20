Россия ударила дроном по дому на Харьковщине: какие последствия и есть ли пострадавшие

Российские военные в очередной раз совершили военное преступление. В ночь на 20 апреля оккупанты ударили беспилотником по жилому зданию на Харьковщине.

Враг ударил дроном по поселку Великий Бурлук. Об этом сообщили в ГСЧС.

Смотрите также Враг атаковал Киевскую область дронами: есть пострадавшая в Броварском районе

Что известно о российском ударе по Харьковской области?

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки на Великий Бурлук, в одном из домов возник масштабный пожар на площади 200 квадратных метров.

Спасатели работали в сверхсложных условиях, с постоянной угрозой новых российских ударов, а медики уже оказали всю необходимую помощь.

У прокуратуре сообщили, что около 00:30 20 апреля россияне атаковали Харьковскую область БпЛА. В Великий Бурлук прилетели 2 беспилотника.

В результате российского удара по поселку пострадали 3 человека: 55-летний мужчина, а также женщины 88 и 80 лет.

Последствия российской атаки по Харьковщине / Фото ГСЧС и прокуратуры

Поздно вечером 19 апреля враг атаковал село Берестовенька. В прокуратуре подтвердили, что Россия запустила 10 БпЛА. В результате удара повреждены помещения агрофирмы и жилые дома, а также пострадали 2 женщины в возрасте 39 и 78 лет.

По предварительным данным, по указанным населенным пунктам российская армия применила БпЛА типа "Герань-2",

– отметили в прокуратуре.

