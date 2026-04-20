Россия ударила дроном по дому на Харьковщине: какие последствия и есть ли пострадавшие
- В ночь на 20 апреля российские военные ударили беспилотником по жилому зданию на Харьковщине.
- Враг атаковал поселок Великий Бурлук, пострадали 3 человека.
Российские военные в очередной раз совершили военное преступление. В ночь на 20 апреля оккупанты ударили беспилотником по жилому зданию на Харьковщине.
Враг ударил дроном по поселку Великий Бурлук. Об этом сообщили в ГСЧС.
Что известно о российском ударе по Харьковской области?
В ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки на Великий Бурлук, в одном из домов возник масштабный пожар на площади 200 квадратных метров.
Спасатели работали в сверхсложных условиях, с постоянной угрозой новых российских ударов, а медики уже оказали всю необходимую помощь.
У прокуратуре сообщили, что около 00:30 20 апреля россияне атаковали Харьковскую область БпЛА. В Великий Бурлук прилетели 2 беспилотника.
В результате российского удара по поселку пострадали 3 человека: 55-летний мужчина, а также женщины 88 и 80 лет.
Последствия российской атаки по Харьковщине / Фото ГСЧС и прокуратуры
Поздно вечером 19 апреля враг атаковал село Берестовенька. В прокуратуре подтвердили, что Россия запустила 10 БпЛА. В результате удара повреждены помещения агрофирмы и жилые дома, а также пострадали 2 женщины в возрасте 39 и 78 лет.
По предварительным данным, по указанным населенным пунктам российская армия применила БпЛА типа "Герань-2",
– отметили в прокуратуре.
Последние новости о ситуации в Харькове и области
Украинские военные уничтожили 5 российских лодок в Харьковской области. Удар нанес батальон беспилотных систем "Мурчики" 57-й ОМПБр, сорвав попытку переправы российской армии.
Российские военные усилили давление на Купянском направлении. Оккупанты не достигают успеха, несмотря на постоянную активность.
Россияне утром 17 апреля нанесли удар по Харькову, зафиксировано попадание в Киевском, Холодногорском и Слободском районах. В результате атаки есть один пострадавший.