Ранил пожарных: враг атаковал дроном-камикадзе подразделение пожарной охраны в Херсонской области

Утром 14 января оккупанты атаковали дроном-камикадзе подразделение пожарной охраны в селе Станислав Херсонской области. В результате удара агрессора получили ранения пожарные, также повреждены авто.

Четверо пожарных получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА.

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Пожарные преодолевали последствия ночного обстрела

Прокудин заявил, что россияне атаковали дроном-камикадзе подразделение местной пожарной охраны в Станиславе.

Ранения получили четверо пожарных. У них диагностировались контузии, взрывчатые и черепно-мозговые травмы. После оказания медицинской помощи потерпевшие отказались от госпитализации,

– отметил чиновник.

В областной прокуратуре показали кадры последствий российской атаки. Рассказали, что уже начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.

Россияне атаковали подразделение пожарной охраны / Фото прокуратуры

Также уточнили, что по данным следствия, около 9 утра 14 января российская армия направила дрон-камикадзе на Станислав.

В результате его взрыва поврежден пожарный автомобиль и получили ранения четверо сотрудников местной пожарной охраны. Пожарные преодолевали последствия ночного обстрела Станиславской общины,

– подчеркнули в прокуратуре.

Добавили, что в результате ночных обстрелов оккупантами населенного пункта повреждены 20 частных домов, хозяйственные и другие нежилые сооружения.

Последствия российской атаки / Фото прокуратуры

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