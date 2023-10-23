Россияне ночью атаковали Хмельнитчину "Шахедами": в области работало ПВО
Источник:Хмельницкая ОВА
В ночь на 23 октября российские военные снова запускали "Шахеды" по Украине. В частности, враг атаковал Хмельницкую область.
Представители местных властей утром рассказали, что известно об атаке. По имеющимся данным, в Хмельницкой области работала ПВО.
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Есть ли разрушения и пострадавшие
Деталями поделился первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.
Очередная вражеская атака по Хмельницкой области. И снова на защите наши силы ПВО. По состоянию на данный момент, сведений о пострадавших или повреждении имущества нет,
– отметил Тюрин.
Он поблагодарил Вооруженные Силы Украины за оборону.
Обратим внимание, что воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 04:15. В то же время, мониторинговые каналы отметили, что в пределах Хмельницкой и Винницкой областей продолжается охота на дроны-камикадзе. В них также писали, что "большую угрозу не представляют".
Отбой воздушной тревоги в Винницкой области был в 05:45, а в Хмельнитчине – в 05:50.
Дроны запускали с Юга
Собственно, мониторинговые каналы около 1 ночи предупредили, что существует угроза ударных БПЛА для Затоки на Одесщине. Также сообщалось, что "Шахеды" двигаются вдоль самой Одессы.
Вскоре поступило сообщение, что угроза дронов-камикадзе как для Одесщины, так и для Херсонщины. А уже пол 2 ночи стало известно, что "Шахеды" на Херсонщине и Николаевщине, а на Одесщине – чисто.
Двигались этой ночью БПЛА в Кировоградской области, после чего – в Винницкую область. В то же время, россияне еще и поднимали тактическую авиацию вдоль линии фронта на Херсонщине.
Заметим, что по предварительной информации Сил обороны Юга, за эту ночь только над Одесщиной удалось уничтожить 9 "Шахедов". Обратим внимание, что в течение нескольких последних дней оккупанты запускали незначительное количество дронов-камикадзе. Вероятно, этой ночью их было больше. Ожидаем сообщения от Воздушных сил о работе по БПЛА.