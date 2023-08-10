Хмельницкая область ночью была под прицелом врага: в регионе сработала ПВО
10 августа 2023, 09:22Читати новину українською
Источник:Хмельницкая ОВА
В ночь на 10 августа вражеские цели пытались атаковать Хмельнитчину. В регионе работала ПВО.
Есть ли попадания или падения обломков вражеских целей – неизвестно. Однако местные власти поблагодарили силы ПВО за качественную работу.
Важно Ровенщину ночью атаковали беспилотники: разрушена нефтебаза
Взрывы в Хмельницкой области
Как рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, сегодня ночью во время воздушной тревоги Хмельнитчина снова находилась под прицелом врага. Были слышны взрывы в области.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Это работали силы ПВО. Еще раз спасибо им за качественную работу!
– подчеркнул Тюрин.
Массированная атака Украины 10 августа: что известно
- В ночь на 10 августа враг нанес удар иранскими беспилотниками с северо-восточного направления из района Курска. Атака длилась с 23:00 до 4:00.
- Всего российские оккупанты применили 10 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
- Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны уничтожены 7 вражеских беспилотников. Использованы зенитные управляемые ракеты и стрелковое оружие подразделений непосредственного прикрытия.
- Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза на Дубенщине. Жертв – нет. Сейчас на месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Также задействован пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области. Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.
- Кроме этого, враг в очередной раз атаковал Киевскую область БпЛА. Воздушная тревога длилась более 3 часов. В области работала ПВО. Факты попаданий не зафиксированы, пострадавшие отсутствуют. По предварительной информации, падений обломков тоже нет. Оперативные группы продолжают работу по выявлению возможных повреждений.
- Кстати, ночью агрессор попал по трем громадам Никопольского района – Мировской, Марганецкой и Красногригоревской. Бил из тяжелой артиллерии. Повреждены 6 частных домов, гараж и автомобиль. Разбит газопровод. К счастью, люди не пострадали. Спасатели продолжают обследование территорий. Уточняют последствия атак.