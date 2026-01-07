Угроза с неба для Украины: где сейчас движутся российские дроны
Враг снова запустил дроны по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за опасности ударов.
Если в вашем регионе раздается тревога – позаботьтесь о собственной безопасности. О том, где летят "Шахеды" и другое российское вооружение, пишет 24 Канал.
Где движутся российские дроны?
Воздушная тревога в Украине: интерактивная карта
БпЛА с юга и востока на Кривой Рог.
БпЛА на Сумщине, мимо Хотинь.
БпЛА на Херсонщине, курс северный, вектор – Кривой Рог.
Группа БпЛА с ТОТ Херсонщины, курс северо-западный.
БпЛА курсом на Краматорск.
БпЛА с юго-восточного направления курсом на Кривой Рог.
Разведывательный БпЛА противника на юге Николаевщины.
БпЛА с юга и курсом на Запорожье.
БпЛА с севера курсом на Кривой Рог.
БпЛА с юга курсом на Днепр.
БпЛА з севера курсом на Кривой Рог.