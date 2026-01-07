Укр Рус
7 января, 21:09
Угроза с неба для Украины: где сейчас движутся российские дроны

Дарья Смородская

Враг снова запустил дроны по Украине. В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за опасности ударов.

Если в вашем регионе раздается тревога – позаботьтесь о собственной безопасности. О том, где летят "Шахеды" и другое российское вооружение, пишет 24 Канал.

Где движутся российские дроны?

21:32, 07 января

БпЛА с юга и востока на Кривой Рог.

21:01, 07 января

БпЛА на Сумщине, мимо Хотинь.

20:55, 07 января

БпЛА на Херсонщине, курс северный, вектор – Кривой Рог.

20:39, 07 января

Группа БпЛА с ТОТ Херсонщины, курс северо-западный.

20:35, 07 января

БпЛА курсом на Краматорск.

19:44, 07 января

БпЛА с юго-восточного направления курсом на Кривой Рог.

19:32, 07 января

Разведывательный БпЛА противника на юге Николаевщины.

19:16, 07 января

БпЛА с юга и курсом на Запорожье.

19:00, 07 января

БпЛА с севера курсом на Кривой Рог.

18:46, 07 января

БпЛА с юга курсом на Днепр.

18:23, 07 января

БпЛА з севера курсом на Кривой Рог.