В МИД решительно осудили массированную иранскую ракетную атаку против Израиля

В Министерстве иностранных дел Украины решительно осудили массированную иранскую ракетную атаку против Израиля вечером 1 октября 2024 года.

В ведомстве подчеркнули, что мирные люди никогда не должны быть целями для смертоносных атак. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины.

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Как в МИД прокомментировали удар по Израилю

В министерстве призвали все стороны ближневосточного противостояния не допустить перерастания конфликта в широкомасштабную войну. Отмечается, что последствия этой войны будут иметь катастрофический характер не только для людей в регионе, но и для всего мира.

Украина, которая уже более двух с половиной лет сопротивляется неспровоцированной вооруженной агрессии, противостоит не только государству-агрессору России, но и ее приспешникам, в частности Ирану, который поставляет российскому режиму вооружение для войны против нашего государства,

– говорится в заявлении МИД.

Там отметили, что действия иранского режима, которые дестабилизируют сразу два региона: Европу и Ближний Восток.

В МИД добавили, что Украина поддерживает оперативные действия союзников и партнеров Израиля, которые приняли превентивные меры для минимизации негативных последствий ракетных обстрелов израильской территории со стороны Ирана.

К слову, после атаки на Израиль, Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран совершил "большую ошибку" и поплатится за это. Также, по словам премьера, удар по Израилю провалился.