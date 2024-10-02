У відомстві наголосили, що мирні люди ніколи не повинні бути цілями для смертоносних атак. Про це йдеться в заяві пресслужби МЗС України.

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Як в МЗС прокоментували удар по Ізраїлю

У міністерстві закликали усі сторони близькосхідного протистояння не допустити переростання конфлікту у широкомасштабну війну. Зазначається, що наслідки цієї війни матимуть катастрофічний характер не лише для людей у регіоні, але й для всього світу.

Україна, яка вже понад два з половиною роки чинить опір неспровокованій збройній агресії, протистоїть не лише державі-агресору Росії, але й її поплічникам, зокрема Ірану, який постачає російському режиму озброєння для війни проти нашої держави,

– йдеться в заяві МЗС.

Там наголосили, що дії іранського режиму, які дестабілізують одразу два регіони: Європу та Близький Схід.

В МЗС додали, що Україна підтримує оперативні дії союзників та партнерів Ізраїлю, які вжили превентивних заходів для мінімізації негативних наслідків ракетних обстрілів ізраїльської території з боку Ірану.

До слова, після атаки на Ізраїль, Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран зробив "велику помилку" та поплатиться за це. Також, за словами прем'єра, удар по Ізраїлю провалився.