Атака в "российском стиле" провалилась: в ISW объяснили, почему Иран не имел успеха

Вечером 13 апреля Иран запустил по территории Израиля более 300 ракет и дронов-камикадзе. Однако этот массированный обстрел не имел успеха по ряду причин.

В частности, об этом заявили аналитики Института изучения войны. Они отметили, что Тегеран использовал атаку в "российском стиле", надеясь достичь успеха, однако они не оценили высокую защиту воздушного пространства Израиля.

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Почему атака Ирана по российской тактике провалилась

Аналитики Института изучения войны заметили, что во время массированного обстрела Израиля Тегеран воспользовался российской тактикой, запустив дроны-камикадзе и ракеты различных типов. Однако эта атака провалилась по ряду причин.

Во-первых, как замечают в ISW, Иран недооценил преимущества Израиля в защите воздушного пространства. Аналитики считают, что теперь Тегеран извлечет уроки из этой атаки, и будет работать над тем, чтобы "улучшить свои способности прорывать оборону Израиля".

Во-вторых, снова повторяя российскую тактику, иранцы сначала запустили беспилотники, а только потом – баллистические ракеты. Аналитики отмечают, что, вероятно, Иран надеялся "попасть" в "окно" в противовоздушной обороне, когда те будут сбивать дроны и крылатые ракеты.

Такой подход россияне неоднократно использовали против Украины. Цель такого пакета заключается в том, чтобы медленные крылатые ракеты и беспилотники отвлекали и истощали противовоздушную оборону, чтобы позволить баллистическим ракетам, которые гораздо труднее сбить, достичь своих целей,

– отметили в Институте изучения войны.

Аналитики предполагают, что Иран, скорее всего, понимал, что беспилотники и крылатые ракеты будут сбиты, но надеялся, что баллистические все же смогут поразить цели. Впрочем, из около 120 баллистических ракет лишь несколько смогли обойти ПВО Израиля и ударить возле военных баз.

"Украинская противовоздушная оборона в среднем перехватила лишь около 46% российских баллистических ракет во время последних крупных ударов. Вероятно, иранцы ожидали, что израильские показатели будут выше, чем украинские, но не будут превышать 90% против такого большого залпа баллистических ракет - в конце концов, россияне никогда не запускали около такого количества крупных баллистических ракет за один удар по Украине", – заявили аналитики.

В итоге отчета в ISW добавили, что Тегеран ожидал, что сможет истощить израильскую ПВО, однако этого не произошло и массированная атака провалилась.

Иран обстрелял Израиль: главное