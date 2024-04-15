Иранские пропагандисты показали своим гражданам видео, утверждая, что это якобы "успешное" поражение Израиля вечером 13 апреля. Однако это видео оказалось фейковым.

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Иран показал фейковое видео с "последствиями" удара по Израилю

Журналисты BBC отметили, что государственное телевидение Ирана несколько раз показало видео пожара двухмесячной давности в Чили, утверждая, что это свидетельство успешного поражения целей в Израиле.

Видео было показано несколько раз во время прямой трансляции массового воздушного удара Ирана Израилем. На нем была снята автомагистраль на фоне сильного пожара, осветившего ночное небо,

– отметили в издании.

В то же время иранское государственное телевидение заявило, что это, мол, свидетельство того, что иранские беспилотники и ракеты "только что успешно прорвались через ПВО Израиля и поразили заранее намеченные цели".

В конце концов журналисты нашли оригинальный видеоклип, опубликованный в тиктоке в феврале 2024 года во время масштабного лесного пожара возле чилийского города Винья-дель-Мар. Кроме того, на кадрах слышно, как женщина что-то говорит на испанском.

Иран опубликовал видео с пожара Чили, выдав это, как атаку Израиля / Видео с тиктока @pat_land

Стоит отметить, что несколько иранских информационных агентств также распространили это видео, распространив подобную неточную информацию.

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