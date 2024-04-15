Иранские пропагандисты показали своим гражданам видео, утверждая, что это якобы "успешное" поражение Израиля вечером 13 апреля. Однако это видео оказалось фейковым.
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Иран показал фейковое видео с "последствиями" удара по Израилю
Журналисты BBC отметили, что государственное телевидение Ирана несколько раз показало видео пожара двухмесячной давности в Чили, утверждая, что это свидетельство успешного поражения целей в Израиле.
Видео было показано несколько раз во время прямой трансляции массового воздушного удара Ирана Израилем. На нем была снята автомагистраль на фоне сильного пожара, осветившего ночное небо,
– отметили в издании.
В то же время иранское государственное телевидение заявило, что это, мол, свидетельство того, что иранские беспилотники и ракеты "только что успешно прорвались через ПВО Израиля и поразили заранее намеченные цели".
В конце концов журналисты нашли оригинальный видеоклип, опубликованный в тиктоке в феврале 2024 года во время масштабного лесного пожара возле чилийского города Винья-дель-Мар. Кроме того, на кадрах слышно, как женщина что-то говорит на испанском.
Иран опубликовал видео с пожара Чили, выдав это, как атаку Израиля / Видео с тиктока @pat_land
Стоит отметить, что несколько иранских информационных агентств также распространили это видео, распространив подобную неточную информацию.
Израиль сбил 350 иранских целей в небе
- Пресс-атташе Армии обороны Израиля Даниэль Хагари отметил, что согласно обнародованным данным, Иран и его союзники ночью 13 апреля выпустили по Израилю около 350 дронов и ракет. В то же время 99% из всех вражеских целей было сбито.
- В общем Израиль перехватил 170 беспилотников и 30 крылатых ракет, которые даже не пересекли воздушное пространство Израиля. Отмечается также о 120 баллистических ракет, часть из которых все же смогла попасть на территорию страны.
- Стоит отметить, что в отражении вражеской атаки Израилю помогали союзники из Великобритании, Франции, США и Иордании. В Центральном командовании ВС США сообщили, что в ночь с 13 на 14 апреля, их военные успешно уничтожили более 80 ударных беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые запустили из Йемена и Ирана.