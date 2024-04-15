Іранські пропагандисти показали своїм громадянам відео, стверджуючи, що це нібито "успішне" ураження Ізраїлю ввечері 13 квітня. Однак це відео виявилося фейковим.
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Іран показав фейкове відео з "наслідками" удару по Ізраїлю
Журналісти BBC наголосили, що державне телебачення Ірану кілька разів показало відео пожежі двомісячної давності в Чилі, стверджуючи, що це свідчення успішної поразки цілей в Ізраїлі.
Відео було показано кілька разів під час прямої трансляції масового повітряного удару Ірану Ізраїлем. На ньому було знято автомагістраль на тлі сильної пожежі, що висвітлила нічне небо,
– наголосили у виданні.
Водночас іранське державне телебачення заявило, що це, мовляв, свідчення того, що іранські безпілотники й ракети "щойно успішно прорвалися через ППО Ізраїлю і вразили заздалегідь намічені цілі".
Зрештою журналісти знайшли оригінальний відеокліп, опублікований у тіктоці у лютому 2024 року під час масштабної лісової пожежі біля чилійського міста Вінья-дель-Мар. Крім того, на кадрах чути, як жінка щось говорить іспанською.
Іран опублікував відео з пожежі Чилі, видавши це, як атаку Ізраїлю / Відео з тіктока @pat_land
Варто зазначити, що кілька іранських інформаційних агентств також поширили це відео, розповсюдивши подібну неточну інформацію.
Ізраїль збив 350 іранських цілей в небі
- Пресаташе Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі зазначив, що згідно з оприлюдненими даними, Іран і його союзники вночі 13 квітня випустили по Ізраїлю близько 350 дронів і ракет. Водночас 99% з усіх ворожих цілей було збито.
- Загалом Ізраїль перехопив 170 безпілотників та 30 крилатих ракет, які навіть не перетнули повітряний простір Ізраїлю. Зазначається також про 120 балістичних ракет, частина з яких все ж змогла потрапити на територію країни.
- Варто зазначити, що у відбитті ворожої атаки Ізраїлю допомагали союзники з Великої Британії, Франції, США та Йорданії. У Центральному командуванні ЗС США повідомили, що у ніч з 13 на 14 квітня, їхні військові успішно знищили понад 80 ударних безпілотників і щонайменше 6 балістичних ракет, які запустили з Ємену та Ірану.