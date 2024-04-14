Об этом 24 Каналу рассказал политолог, журналист портала "Детали" Роман Янушевский, отметив, что уже были соответствующие публикации, где звучали такие мысли. Но пока эту информацию никак не проверить.

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Там утверждалось, что Россия могла пытаться убедить Иран нанести удар по Израилю. Если такое действительно происходило, то со временем могут появиться подтверждения этой информации.

Я видел такие непроверенные публикации. Не могу сказать – правда это или нет. Там указывали, что Россия могла пробовать убедить Иран, который сомневался – наносить этот удар или нет,

– отметил журналист.

Может ли быть Россия причастна к удару

Как отметил Янушевский, вряд ли Россия технически причастна к атаке в Израиль. Но на определенном уровне взаимодействия это вполне могло происходить.

К примеру, страна-агрессор могла поделиться опытом комбинированных атак с использованием дронов и ракет. Тем более что Россия неоднократно наносила такого типа удары по Украине.

У меня нет такой информации, что что-то такое происходило. Возможно, об этом позже станет известно. Если такое действительно происходило, то, как правило, несколько позже выплывают такие вещи. Если сообщения о том, что Россия смогла как-то повлиять на конечное решение Ирана сделать удар по Израилю, правдивые, то здесь может быть определенный геополитический интерес,

– заметил Янушевский.

Вероятно, это могут быть попытки повлиять на Соединенные Штаты. Россия хочет заставить, чтобы Штаты рассеивали военную и финансовую помощь между различными государствами. Так им будет сложнее реально помогать своим союзникам.

Атака Ирана по Израилю: кратко