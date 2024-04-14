Об этом журналистам CNN заявил израильский чиновник, пожелавший остаться анонимным. По словам израильтянина, пока масштабы ответа на иранский обстрел еще определяют военно-политическое руководство страны.

К теме Нельзя позволить еще одну войну: как мир реагировал на беспрецедентную атаку Ирана на Израиль

Израиль готовит ответ на действия Ирана

Израильский чиновник отметил, что стране еще предстоит определить, попытаются ли военные разрушить все, что видят на своем пути, или сделают что-то более взвешенное, как ответ на обстрелы произошедшие вечером 13 апреля.

Чиновник отметил, что все варианты будут подробно обсуждены во время заседания военного кабинета Израиля, которое должно состояться 14 апреля.

Тем временем NBC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена и высокопоставленного чиновника Пентагона, сообщает, что американцы обеспокоены, что Израиль может сделать что-то быстро в ответ на атаки Ирана, не думая о возможных последствиях.

В частности, американские чиновники делают акцент на подход, который применил Израиль к своей войне против ХАМАС, а также на нападение на иранское консульство в Дамаске. Кроме того, Белый дом считает, что израильтяне не стремятся к расширению конфликта или прямой войны с Ираном, но официальные лица США не могут быть в этом уверены.

В то же время журналисты The New York Times со ссылкой на анонимного израильского чиновника сообщает, что ответ Израиля будет скоординирован с его союзниками.

США не присоединятся к ответу Израиля на иранский обстрел

Между тем президент США Джо Байден в разговоре с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху сказал ему, что Штаты не будут участвовать в любых потенциальных атакующих действий против Ирана. Об этом журналистам CNN анонимно сообщил чиновник в администрации Байдена, знакомый с содержанием разговора.

Кроме того, Байден мог сказать Нетаньяху, что результат ночной атаки Ирана и проиранских сил на Ближнем Востоке против Израиля страна может считать победой. Поскольку практически все цели были сбиты и ситуация показала военное преимущество Израиля.

Вместе с тем журналисты CNN также пишут, что Иран пригрозил ударами по американским базам на Ближнем Востоке, если США будут сотрудничать с Израилем в возможном ответе на воздушную атаку.

Пентагон против конфликта США и Ирана

Кроме того, глава Министерства обороны США Ллойд Остин выложил заявление, где отметил, что США осуждают "эти безрассудные и беспрецедентные атаки Ирана и его марионеток", а также призвали воздержаться от любых дальнейших агрессивных действий в отношении Израиля.

Мы не стремимся к конфликту с Ираном, но мы без колебаний будем действовать для защиты наших войск и поддержки обороны Израиля,

– отметил глава Пентагона.

Он также поблагодарил американских военных, которые помогали в отражении массированной атаки Ирана на Израиль. В частности, по данным Остина, США на Ближнем Востоке 13 апреля перехватили десятки ракет и беспилотников на пути в Израиль, которые запускали из Ирана, Ирака, Сирии и Йемена.

"Наши силы остаются на позициях для защиты американских войск и партнеров в регионе, оказания дальнейшей поддержки обороне Израиля и укрепления региональной стабильности", – добавил он.

Обратите внимание! Сейчас события на Ближнем Востоке между Израилем, Ираном и его приспешниками развиваются довольно стремительно. Главное об обстреле Ирана Израиля и ситуации на Ближнем Востоке – в материале.