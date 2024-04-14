Про це журналістам CNN заявив ізраїльський чиновник, який побажав лишитися анонімним. За словами ізраїльтянина, наразі масштаби відповіді на іранський обстріл ще визначають військово-політичне керівництво країни.

До теми Не можна дозволити ще одну війну: як світ реагував на безпрецедентну атаку Ірана на Ізраїль

Ізраїль готує відповідь Ірану і координуватиме дії з союзниками

Ізраїльський чиновник наголосив, що країні ще належить визначити, чи спробують військові зруйнувати все, що бачать на своєму шляху, чи зроблять щось більш зважене, як відповідь на обстріли що сталися ввечері 13 квітня.

Посадовець зауважив, що всі варіанти будуть детально обговорені під час засідання військового кабінету Ізраїлю, яке має відбутися 14 квітня.

Тим часом NBC News з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації президента США Джо Байдена та високопоставленого чиновника Пентагону, повідомляє, що американці стурбовані, що Ізраїль може зробити щось швидко у відповідь на атаки Ірану, не думаючи про можливі наслідки.

Зокрема, американські посадовці роблять акцент на підхід, який застосував Ізраїль до своєї війни проти ХАМАС, а також на напад на іранське консульство у Дамаску. Крім того, Білий дім вважає, що ізраїльтяни не прагнуть розширення конфлікту або прямої війни з Іраном, але офіційні особи США не можуть бути в цьому впевнені.

Водночас журналісти The New York Times з посиланням на анонімного ізраїльського чиновника повідомляє, що відповідь Ізраїлю буде скоординована з його союзниками.

США не долучаться до відповіді Ізраїлю на іранський обстріл

Тим часом президент США Джо Байден у розмові з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу сказав йому, що Штати не будуть долучатися до будь-яких потенційних атакувальних дій проти Ірану. Про це журналістам CNN анонімно повідомив посадовець в адміністрації Байдена, знайомий зі змістом розмови.

Крім того, Байден міг сказати Нетаньягу, що результат нічної атаки Ірану та проіранських сил на Близькому Сході проти Ізраїлю країна може вважати перемогою. Оскільки практично всі цілі були збиті й ситуація засвідчила військову перевагу Ізраїлю.

Разом із тим журналісти CNN також пишуть, що Іран пригрозив ударами по американських базах на Близькому Сході, якщо США будуть співпрацювати з Ізраїлем у можливій відповіді на повітряну атаку.

Пентагон проти конфлікту США та Ірану

Крім того, глава Міністерства оборони США Ллойд Остін виклав заяву, де зауважив, що США засуджують "ці безрозсудні і безпрецедентні атаки Ірану і його маріонеток", а також закликали утриматись від будь-яких подальших агресивних дій щодо Ізраїлю.

Ми не прагнемо конфлікту з Іраном, але ми без вагань будемо діяти для захисту наших військ і підтримки оборони Ізраїлю,

– зазначив глава Пентагону.

Він також подякував американським військовим, які допомагали у відбитті масованої атаки Ірану на Ізраїль. Зокрема, за даними Остіна, США на Близькому Сході 13 квітня перехопили десятки ракет і безпілотників на шляху до Ізраїлю, які запускали з Ірану, Іраку, Сирії та Ємену.

"Наші сили залишаються на позиціях для захисту американських військ і партнерів у регіоні, надання подальшої підтримки обороні Ізраїлю і зміцнення регіональної стабільності", – додав він.

Зверніть увагу! Наразі події на Близькому Сході між Ізраїлем, Іраном та його посіпаками розвиваються доволі стрімко. Головне про обстріл Ірану Ізраїлю і ситуацію на Близькому Сході – у матеріалі.