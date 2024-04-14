В то же время западные страны выразили обеспокоенность тем, что на Ближнем Востоке может вспыхнуть война. Политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов рассказал 24 Каналу, что некоторые страны даже приняли участие в отражении иранской атаки на Израиль.

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Иран должен был ответить Израилю

Большинство ракет даже не долетело до территории Израиля и было сбито в воздушном пространстве других государств авиацией стран-союзников.

Именно поэтому уровень поражения значительно меньше того, каким он мог быть, учитывая масштабность атаки Ирана,

– подчеркнул он.

Тегеран не мог не провести эту атаку, ведь должен был ответить за удар по их консульству в Сирии. Кроме того, Иран анонсировал эту атаку много раз, поэтому Израиль мог подготовиться к ней так, чтобы не произошло такого поражения, которое бы привело к серьезной эскалации. Иран даже заявил, что надеется на то, что ответа на их атаку не будет, потому что, мол, не надо эскалировать ситуацию.

"Сейчас трудно предположить, каким будет ответ Израиля и будет ли он именно по территории Ирана. Это будет обсуждаться с США. Вашингтон несмотря на "железную поддержку" Иерусалима, может посоветовать ему не повышать градус противостояния", – предположил политолог.

Израиль может остаться без поддержки

США пытаются избежать большого конфликта на Ближнем Востоке, потому что из-за политического кризиса, вызванного избирательной гонкой, они не смогут с ним сейчас справиться.

В то же время Иран вероятно не планирует наземного вторжения и продолжения таких операций. Тегеран совершил эту атаку, чтобы закрепить свою репутацию внутри страны, продемонстрировать соседним странам, что он реагирует на такие угрозы,

– отметил эксперт-международник.

Вполне вероятно, по его мнению, что этот конфликт в ничто больше и не превратится. Потому что Израиль наверняка не хочет эскалировать ситуацию с Ираном из-за неуверенности в поддержке США.

Если начнет обострять ситуацию Иран, то Россия встанет на его сторону. Тогда взаимоотношения, которые Израиль пытался выстраивать с Кремлем также не сработают. Так же поступит Китай, поддержав Иран.

"Израиль не имеет уверенности, что страны мира встанут на его сторону, а без поддержки он не решится ввязываться в этот конфликт довольно глубоко", – резюмировал Максим Несвитайлов.

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