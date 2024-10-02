Хотел поразить, но опозорился: почему масштабная ракетная атака Ирана на Израиль провалилась

Вечером 1 октября Иран выпустил по Израилю более 180 баллистических ракет. В отражении воздушной атаки евреям помогали США.

Масштабная атака Тегерана на Израиль неожиданно разоблачила провал всей ракетной программы страны. Иранские ракеты, хоть и дальнобойные, оказались крайне неточными и маломощными. Из запущенных по Израилю более 180 снарядов ни один не попал в цель.

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Масштаб большой, но смысла мало

Казалось бы, Тегеран попытался извлечь уроки из прошлых ошибок, допущенных им во время апрельской атаки на Израиль, когда Тель-Авив и его союзники перехватили 99 процентов вражеских боеприпасов. Однако тогда Иран использовал тактику комбинированного удара: запустил 130 "Шахедов", 30 крылатых и 120 баллистических ракет. Из-за того, что дроны летели в Израиль несколько часов, нанести молниеносный удар не получилось.

На этот раз Иран применил исключительно баллистику. В общем атака в несколько волн длилась около 30 минут. Сначала казалось, что противоракетная оборона Израиля проломана. Однако результат оказался иным.

В результате атаки Ирана в Израиле погиб один человек – палестинец в Секторе Газа, который преждевременно покинул укрытие, и на него упала часть сбитой ракеты. Два человека ранены.

Еще одна ракета поразила здание школы в городе Гадере, что в центральной части Израиля. Другие "успехи", если не считать выбитые стекла, заключаются в ударе по пустырям или дороге, а одна из ракет упала в 400 метрах от штаб-квартиры "Моссада". На видео это выглядело довольно устрашающе, но на самом деле все ограничилось лишь воронкой рядом с дорогой.

Прилет возле штаб-квартиры "Моссада": смотрите видео

Кроме того, следует отметить, что "пропуск" баллистики противоракетной обороной Израиля вполне закономерен. Потому что их действительно было слишком много.

В то же время иранские ракеты продемонстрировали точность на уровне "куда-то в Израиль", а в лучшем случае в районе +/- 400 метров, если брать случай с ракетой, упавшей рядом со штаб-квартирой "Моссада". Также еще их одним минусом стала малая боевая часть, которая к тому же взрывается после того, как ракета уже не просто столкнулась с землей, а успела в нее "зарыться" на несколько метров. А потому ударная волна и обломки поглощаются ею,

– говорится в анализе Defense Express.

К слову, в СМИ сообщают, что следующий ответ Израиля на атаку Ирана может включать удары по ядерным объектам.