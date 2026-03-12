Действительно ли Иран может атаковать дронами Калифорнию: военный объяснил предупреждение ФБР

Появилось сообщение от ФБР, что Иран якобы готовится запустить свои "Шахеды" по Западному побережью США, в частности под прицелом может быть Калифорния. Это станет ответом на американские атаки.

Военнослужащий 413 полка Сил беспилотных систем "Рейд", эксперт по вооружениям Defence Express Иван Киричевский рассказал 24 Каналу, что подобные заявления свидетельствуют о затягивании войны в Иране. У США нет плана действий.

Может ли Иран может ударить по США?

Пока складывается впечатление, что все победные заявления Дональда Трампа о войне с Ираном не всегда соответствуют действительности. Очевидно, что конфликт затягивается, американцы продолжают свои атаки.

С другой стороны получается полный парадокс. В США говорят, что все иранские корабли потопили, но один из них как-то должен выйти в открытое море, пройти через пол земного шара и выстрелить по Калифорнии,

– сказал военный.

Возможно, здесь говорится о том, что под иранским флагом зайдет китайское судно с контейнерами под "Шахеды" и проведет атаку. Пока не понятно, что именно имели в виду американцы, но просится простой вывод: война на Ближнем Востоке затянется, под это готовят соответствующую базу, в частности идеологическую.

Обратите внимание! По мнению военного эксперта Тараса Жовтенко, Иран действительно может перейти к гибридным действиям, например, ударить по кораблям из контейнеров с дронами. Но маловероятно, что их средства действительно достигнут США. Несмотря на это угрозы для Америки растут, а война с Ираном стала серьезной проблемой для Дональда Трампа.

Также сегодня сложно сказать, есть ли у США хоть какой-то план. Создается впечатление, что его нет, ведь тогда военное командование должно было бы четко подобрать инструментарий. А сейчас мы видим лишь постепенное наращивание интенсивности обстрелов.

Что происходит в войне США и Ирана?