Это был вопрос времени: насколько эффективно Украина сбивает иранские дроны-камикадзе

Российские оккупанты используют для атак по гражданской инфраструктуре иранские дроны-камикадзе. Украинские защитники их успешно сбивают.

Об этом во время брифинга рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает 24 канал. По его словам, Иран также будет поставлять России баллистические ракеты. Это свидетельствует о том, что у оккупантов недостает ракет темпа "Искандер-М".

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ВСУ успешно приземляют иранские дроны-камикадзе

Игнат рассказал, что условно за 2 последние недели украинские защитники сбили 85% иранских дронов-камикадзе Shahed-136

Это был вопрос времени. Мы это неоднократно отмечали,

– добавил спикер.

Он отметил, что военнослужащие ВСУ приобрели определенное понимание о том, как организовать взаимодействие и прикрытие на определенных участках, а также какими силами и средствами осуществлять обнаружение и уничтожение вражеских дронов.

"На этот день мы имеем 85%, хотя в начале их применения показатель ущерба был меньше", – заявил Игнат.

По его словам, эффективность уничтожения таких дронов продемонстрировали:

авиация,

зенитно-ракетные войска и ПВО,

применение зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

"Все, что есть, противостоит этой опасности. Все это будет применяться, пока нам не поступят другие средства и системы разного типа и класса, которые нам обещают наши партнеры", — добавил представитель.

Он отметил, что эти системы станут эффективными именно против дронов-камикадзе. Ведь очевидно, что Россия и дальше будет получать их от Ирана.

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Иран будет поставлять России баллистические ракеты

Игнат подчеркнул, что международные партнеры должны заблокировать поставки России иранских баллистических ракет.

Против баллистических ракет лучшая защита – это их уничтожение там, где они стоят. Или же по дороге, как говорят наши специалисты,

– отметил спикер.

Он добавил, что баллистическая ракета летит с бешеной скоростью из стратосферы и падает.

"Пока в Украине нет противоракетной обороны, чтобы эффективно противодействовать именно этому оружию. Вероятно, что Иран будет ее поставлять, если не найдутся механизмы в мире, чтобы остановить эти поставки", – рассказал Игнат.

По его словам, позитив этой новости состоит в том, что у России есть дефицит баллистических ракет "Искандер-М".

"Это баллистическое оружие не является чем-то новым для нас. Они с первого дня наносят удары им. Однако тот факт, что в России уже есть дефицит таких ракет, это хорошая новость. Так просто они бы не просили Иран", — подытожил спикер командования Воздушных сил.

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