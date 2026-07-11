Удар по кафе в Грозе: СБУ установила имена командиров из России, отдавших приказ на атаку села

Служба безопасности Украины установила личности российских военных преступников, ответственных за ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области в 2023 году. Следователи заочно предъявили подозрения высокопоставленным военным страны-агрессора.

Об этом сообщила СБУ.

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Кто именно отдал приказ нанести удар по кафе в Грозе?

По данным следствия, российские войска нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М" по местному кафе. В тот момент там проходил поминальный обед в память о погибшем украинском военном.

Следователи выяснили, что решение об ударе по гражданскому объекту принял генерал-полковник Алексей Ким – начальник штаба и первый заместитель командующего объединенной группировкой войск России в Украине. По его указанию подготовкой к воздушной атаке занимались:

заместитель командующего группировкой вице-адмирал Сергей Пинчук,

начальник центра управления разведкой штаба контр-адмирал Алексей Петрушин,

первый заместитель начальника ракетных войск и артиллерии полковник Дмитрий Козловский.

Непосредственный приказ на запуск ракеты отдал командир 119-й ракетной бригады Вооруженных сил России полковник Иван Петров. Его подчиненные и запустили ракету с осколочно-фугасной боевой частью весом 480 килограммов с территории Воронежской области.

Всем фигурантам заочно сообщили о подозрениях по статье о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Продолжаются комплексные меры по поиску и наказанию виновных в военных преступлениях против нашего государства,

– добавили в Службе безопасности.

Там также напомнили, что в результате этой атаки погибли 59 мирных жителей, среди которых один ребенок. Еще пять человек пострадали. Взрыв полностью уничтожил помещение кафе, а также повредил здание сельского совета, девять частных домов и 12 автомобилей.

Напомним, недавно в Черкасской области разоблачили агентку российских спецслужб. Женщина отслеживала местонахождение украинских военных и хотела помочь врагу нанести повторный удар по энергообъекту. Фигурантке сообщили о подозрении в государственной измене.