Про це повідомила СБУ.

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Хто саме віддав наказ ударити по кафе у Грозі?

За даними слідства, російські війська вдарили балістичною ракетою "Іскандер-М" по місцевому кафе. У той момент там відбувався поминальний обід за загиблим українським військовим.

Слідчі з'ясували, що рішення про удар по цивільному об'єкту ухвалив генерал-полковник Олексій Кім – начальник штабу та перший заступник командувача об'єднаного угруповання військ Росії в Україні. За його вказівкою підготовкою до повітряної атаки займалися:

заступник командувача угруповання віцеадмірал Сергій Пінчук,

начальник центру управління розвідкою штабу контрадмірал Олексій Петрушин,

перший заступник начальника ракетних військ і артилерії полковник Дмитро Козловський.

Безпосередній наказ на пуск ракети віддав командир 119-ї ракетної бригади збройних сил Росії полковник Іван Петров. Його підлеглі й запустили ракету з осколково-фугасною бойовою частиною вагою 480 кілограмів запустили з території Воронезької області.

Усім фігурантам заочно повідомили про підозри за статтею про порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати винних за воєнні злочини проти нашої держави,

– додали в Службі безпеки.

Там також нагадали, що внаслідок цієї атаки загинули 59 цивільних, серед яких одна дитина. Ще п'ятеро людей постраждали. Вибух вщент знищив приміщення кафе, а також пошкодив будівлю сільської ради, дев'ять приватних будинків та 12 автомобілів.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині викрили агентку російських спецслужб. Жінка відстежувала місцеперебування українських військових та хотіла допомогти ворогу повторно вдарити по енергооб'єкту. Фігурантці повідомили про підозру в державній зраді.