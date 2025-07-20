Российские дроны атаковали Изюм: попадание в жилой дом, есть пострадавшие
- Российские дроны ночью 20 июля атаковали Изюм. Одно из попаданий было в жилой дом.
- В ГВА сообщили, что есть пострадавшие, вспыхнул пожар.
Российские военные ночью 20 июля атаковали Изюм Харьковской области. Предварительно, было попадание 4 дронов. Одно из них – в жилой двухэтажный дом. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Изюмскую ГВА.
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Что известно об атаке на Изюм 20.07.2025?
По предварительной информации, этой ночью в результате вражеского обстрела города Изюм произошло попадание 4 беспилотников.
Одно попадание в жилой двухэтажный дом (улица Школьная), поврежден второй этаж, телесные повреждения получили 2 гражданских лица,
– сообщили в ГВА.
Добавили, что 3 попадания были в нежилом частном доме. В результате вражеской атаки повреждено домовладение, также вспыхнул пожар. Информация о пострадавших не поступала.
В ГВА отметили, что на месте работают профильные службы. Информация уточняется.
Заметим, что взрывы в Изюме прогремели в 01:19, 01:21, 01:26 и 01:27.