Все отбили, нанесен "ограниченный ущерб": Иран в стиле России подтвердил атаку Израиля в стиле России

В ночь на 26 октября израильская армия нанесла удары по военным объектам Ирана. Тегеран подтвердил атаку, однако утверждает, что его ПВО все отбила.

Отметим, что Израиль впервые официально подтвердил атаку на Иран. В ЦАХАЛ указали, что операция получила название "Дни покаяния" – она стала ответом на атаки Тегерана и его союзников, длящиеся более года.

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Иран подтвердил атаку Израиля

Так, Иран утверждает, что его система противовоздушной обороны успешно противостояла атакам Израиля, но некоторым местам нанесен "ограниченный ущерб".

В заявлении иранской противовоздушной обороны говорится, что Израиль атаковал военные цели в провинциях Тегеран, Хузестан и Илам.

Известно, что первая волна атак ЦАХАЛ была сосредоточена на системе противовоздушной обороны Ирана, а вторая и третья волны были сосредоточены на ракетных базах и базах беспилотников, а также на местах производства оружия.

Также под обстрел, предположительно, попали несколько военных баз и командный пункт Корпуса стражей исламской революции. Целями атаки, по словам израильских чиновников, не были нефтяные или ядерные объекты Ирана.