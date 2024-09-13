Россия атаковала энергетическую инфраструктуру в нескольких областях: есть повреждения

За минувшие сутки оккупанты обстреляли энергетическую инфраструктуру в шести областях Украины. Вследствие вражеской атаки есть повреждения.

Под российские обстрелы снова попала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Одесской, Сумской и Харьковской областях.

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Последствия атаки на энергетическую инфраструктуру

В Донецкой области во время тревоги отключались воздушные линии. В результате обесточились несколько подстанций, бытовые потребители, а также шахты.

"На момент инцидента всего в шахтах находилось 277 работников, все выведены на поверхность. Питание восстановлено", – сообщили в Минэнерго.

На Запорожье в результате боевых действий повреждена воздушная линия. В Одесской области – она выключалась, обесточивались бытовые потребители.

В Ивано-Франковской области в результате атаки БПЛА поврежден объект промышленной инфраструктуры, во время тушения пожара выключалась воздушная линия, обесточивались бытовые потребители. Питание восстановлено,

– заявили в Минэнерго.

Обратите внимание! С октября 2022 года Россия уже нанесла более 1000 ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины. В Минэнерго подчеркнули, что только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 гигаватт генерирующих мощностей.