Під російські обстріли знову потрапила цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській і Харківській областях.

Дивіться також Ситуація в енергосистемі знову змінилася: чи вимикатимуть світло 13 вересня

Наслідки атаки на енергетичну інфраструктуру

На Донеччині під час тривоги відключалися повітряні лінії. Внаслідок цього знеструмилися кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти.

"На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено", – зазначили в Міненерго.

На Запоріжжі внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. На Одещині – вона вимикалася, знеструмлювалися побутові споживачі.

В Івано-Франківській області внаслідок атаки БПЛА пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено,

– заявили в Міненерго.

Зверніть увагу! З жовтня 2022 року Росія вже завдала понад 1000 ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. У Міненерго наголосили, що лише цього року внаслідок ворожих атак було втрачено 9 гігаватів генерувальних потужностей.