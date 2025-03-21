Атака на Энгельс имела двойной эффект: Свитан заметил интересные детали

В ночь на 20 марта украинские дроны атаковали аэродром "Энгельс", что под Саратовом в России. Возможно, Украине удалось уничтожить десятки ракет. Также там хранились авиабомбы. Удары по "Энгельсу" вызвали масштабные поражения.

В то же время российская ПВО попала в гражданские здания. Это 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Россияне попали в гражданские объекты

Роман Свитан отметил, что попытка россиян сбить все, что летело на "Энгельс", не удалась. Хотя враг пытался. Именно под Энгельсом у россиян была плотная противовоздушная оборона. Однако известно, что российские ПВО попадали ракетами по гражданским зданиям и инфраструктурным объектам в городах Энгельс и Саратов.

Под раздачу попали и гражданские объекты, в которые попали российские противоракеты. Дальности и радиусы позволяют пытаться снести наши дальние средства поражения. Ракеты попали на гражданскую инфраструктуру. Поэтому здесь такой двойной эффект,

– подчеркнул он.

По мнению полковника запаса ВСУ, в течение нескольких дней или Генштаб, или СБУ подтвердят поражение не только складов с ракетами и авиабомбами, но и поражение авиации.