Почему сложно сбивать ракеты с моря: Воздушные силы рассказали подробности ночной атаки по Югу

Россия в ночь на 20 июля совершили очередную массированную атаку по Югу. Враг бил дронами и ракетами как по Одесщине, так и по Николаевщине.

В эфире телемарафона спикер Воздушных сил Юрий Игнат подробнее рассказал об обстреле. По его словам, оккупанты используют также те типы ракет, которые имеющимися на Юге силами ПВО просто невозможно сбить, передает 24 Канал.

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Российский террор на Юге продолжается

По словам Юрия Игната, фактически повторилась ночь на 19 июля. Этой ночью оккупанты снова ударили "Ониксами" и ракетами Х-22. Он также отметил, что враг выпустил не только "Калибры" морского базирования, но и крылатые ракеты "Искандер-К" наземного. Последние – фактически тот же "Калибр", но он запускается с наземной пусковой установки типа "Искандер".

То, что можно было сбить, – сбивается. Хотелось бы, конечно, больше. И "Шахедов" больше сбить, и крылатых ракет, но все равно результаты боевой работы довольно неплохие,

– подчеркнул Игнат.

Он также подчеркнул, что ракеты "Оникс" и Х-22 у нас нет возможности сбивать. Причиной тому является скорость и траектория полета этих ракет.

Игнат повторил слова, озвученные накануне представителями власти, о необходимости усилить защиту Юга Украины. Юрий Игнат добавил, что в этом регионе должны быть системы, способные уничтожать баллистику. Таким образом, удастся также спасти портовую инфраструктуру.

В чем сложность сбивания ракет

Х-22 летит именно по баллистической траектории, когда летит на цель. Поэтому такие системы как Patriot или SAMP/T могли бы обеспечить защиту этого региона,

– добавил Игнат.

Он больше рассказал о сложности сбивания ракет, летящих по морю. Например, тех же "Ониксов". Спикер Воздушных сил отметил, что враг не впервые использует их для атак прибрежной зоны. Он подчеркнул, что эти ракеты предназначены для уничтожения кораблей, а летят они на скорости более 3000 километров в час.

Чтобы экономить топливо, ракета может подниматься на определенную высоту, а когда заходит на цель – может лететь на высоте 10 – 15 метров над водой. Это усложняет ее выявление, соответственно и ущерб средствами ПВО.

По его словам, с такими ракетами сложно бороться имеющимися средствами ПВО. Можно разве что влиять как-то на их работу с помощью средств РЕБ. В то же время Юрий Игнат отметил, что не все Х-22 и "Ониксы" долетают до цели. Несмотря на это, часть все-таки долетает, нанося колоссальные разрушения.

Напоследок добавим, что враг этой ночи выпустил по Украине 19 "Шахедов" и 19 ракет разных типов. Воздушным силам удалось уничтожить 2 "Калибра", 3 крылатых ракеты "Искандер-К", а также 13 иранских "мопедов".