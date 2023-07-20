В ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат детальніше розповів про обстріл. За його словами, окупанти використовують також ті типи ракет, які наявними на Півдні силами ППО просто неможливо збити, передає 24 Канал.

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Російський терор на Півдні триває

За словами Юрія Ігната, фактично повторилася ніч проти 19 липня. Цієї ночі окупанти знову вдарили "Оніксами" та ракетами Х-22. Він також зауважив, що ворог випустив не лише "Калібри" морського базування, а й крилаті ракети "Іскандер-К" наземного. Останні – фактично той самий "Калібр", але він запускається з наземної пускової установки типу "Іскандер".

Те, що можливо було збити, – збивається. Хотілося б, звичайно ж, більше. І "Шахедів" більше збити, і крилатих ракет, але все одно результати бойової роботи доволі непогані,

– наголосив Ігнат.

Він також підкреслив, що ракети "Онікс" і Х-22 ми не маємо можливості збивати. Причиною цього є швидкість та траєкторія польоту цих ракет.

Ігнат повторив слова, озвучені напередодні представниками влади, про необхідність посилити захист Півдня України. Юрій Ігнат додав, що в цьому регіоні мають бути системи, здатні знищувати балістику. Таким чином вдасться також врятувати портову інфраструктуру.

У чому складність збивання ракет

Х-22 летить саме по балістичній траєкторії, коли летить на ціль. Тому такі системи як Patriot чи SAMP/T могли б забезпечити захист цього регіону,

– додав Ігнат.

Він більше розповів про складність відбивання ракет, які летять по морю. Наприклад, тих же "Оніксів". Речник Повітряних сил зазначив, що ворог не вперше використовує їх для атак прибережної зони. Він підкреслив, що ці ракети призначені для знищення кораблів, а летять вони на швидкості у понад 3000 кілометрів на годину.

Щоб заощаджувати паливо ракета може підійматися на певну висоту, а коли заходить на ціль – може летіти на висоті 10 – 15 метрів над водою. Це ускладнює її виявлення, відповідно і збиття засобами ППО.

За його словами, з такими ракетами складно боротися наявними засобами ППО. Можна хіба впливати якось на їхню роботу з допомогою засобів РЕБ. Водночас Юрій Ігнат зауважив, що не всі Х-22 та "Онікси" долітають до цілі. Попри це, частина таки долітає, завдаючи колосальних руйнувань.

Наостанок додамо, що ворог цієї ночі випустив по Україні 19 "Шахедів" і 19 ракет різних типів. Повітряним силам вдалося знищити 2 "Калібри", 3 крилаті ракети "Іскандер-К", а також 13 іранських "мопедів".