В Киеве в результате российской атаки повреждено посольство Ватикана

В ночь на 10 июля Россия в очередной раз массированно атаковала столицу Украины. Значительные повреждения, в частности, получили помещения Апостольской Нунциатуры.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Vatican News.

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Атака на Киев 10 июля: повреждена Апостольская Нунциатура

Повреждения посольства Святого Престола в результате российской атаки на Киев подтвердил архиепископ Висвальдас Кульбокас.

Тревожным является то, что видно, что беспилотники нацелены на гражданские кварталы. Потому что я также собственными глазами видел, слышал, что некоторые беспилотники летали непосредственно вокруг, вокруг нунциатуры, вокруг домов. Я не знаю, что они искали,

– заявил нунций.

Рассказал, что сотрудники лично слышали несколько взрывов, но два из них были очень близко. Архиепископ посмотрел на повреждения гражданских зданий. Заметил, что одно из них расположено примерно в 70 метрах от нунциатуры, другое – за 90.

Висвальдас Кульбокас рассказал подробнее о повреждении помещений посольства Ватикана. В частности, отметил, что в главном здании повреждена крыша. Кроме того, получили повреждения гараж и служебное помещение.

Мы подобрали около десяти достаточно больших осколков, и я думаю, что это был беспилотник, потому что они похожи на осколки беспилотника, а не ракеты. Что касается людей, мы в порядке, мы не получили никаких повреждений. Но, конечно, это производит впечатление, когда видишь взрывы, происходящие в непосредственной близости,

– сказал архиепископ.

Апостольский нунций также отметил, что нунциатура расположена в Шевченковском районе Киева. Также отметил, что российские атаки вызывают трудности для посольства Святого Престола.

Уже в который раз наши сотрудники не смогли вовремя попасть на работу, потому что нет возможности передвигаться, дороги приходится расчищать от большого количества обломков и осколков,

– отметил Висвальдас Кульбокас.

Обломки, подобраны на территории нунциатуры / Фото из Vatican News

Краткая справка. Нунциатура – это посольство Святого Престола (Ватикана) в иностранном государстве.