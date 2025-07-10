Повідомляє 24 Канал з посиланням на Vatican News.

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Атака на Київ 10 липня: пошкоджена Апостольська Нунціатура

Пошкодження посольства Святого Престолу внаслідок російської атаки на Київ підтвердив архиєпископ Вісвальдас Кульбокас.

Тривожним є те, що видно, що безпілотники націлені на цивільні квартали. Бо я також на власні очі бачив, чув, що деякі безпілотники літали безпосередньо навколо, навколо нунціатури, навколо будинків. Я не знаю, що вони шукали,

– заявив нунцій.

Розповів, що співробітники особисто чули кілька вибухів, але два з них були дуже близько. Архиєпископ подивився на пошкодження цивільних будівель. Зауважив, що одна з них розташована приблизно за 70 метрів від нунціатури, інша – за 90.

Вісвальдас Кульбокас розповів детальніше про пошкодження приміщень посольства Ватикану. Зокрема, зазначив, що в головній будівлі пошкоджено дах. Окрім того, зазнали ушкоджень гараж та службове приміщення.

Ми підібрали близько десяти досить великих осколків, і я думаю, що це був безпілотник, тому що вони схожі на осколки безпілотника, а не ракети. Що стосується людей, ми в порядку, ми не зазнали жодних ушкоджень. Але, звичайно, це справляє враження, коли бачиш вибухи, що відбуваються в безпосередній близькості,

– сказав архиєпископ.

Апостольський нунцій також зауважив, що нунціатура розташована у Шевченківському районі Києва. Також наголосив, що російські атаки викликають труднощі для посольства Святого Престолу.

Уже вкотре наші співробітники не змогли вчасно потрапити на роботу, тому що немає можливості пересуватися, дороги доводиться розчищати від великої кількості уламків і осколків,

– зазначив Вісвальдас Кульбокас.

Уламки, підібрані на території нунціатури / Фото з Vatican News

Коротка довідка. Нунціатура – це посольство Святого Престолу (Ватикану) в іноземній державі.