Россия частично разрушила многоэтажку в Оболонском районе: жуткие кадры

Ночью 10 июня враг нанес мощный удар по Киеву. Больше всего пострадал Оболонский район. Там произошел прилет между 3 многоэтажками ЖК "Навигатор".

Одна из многоэтажек частично разрушена. На втором – четвертом этажах сильно повреждены квартиры. От расположенной на первом этаже аптеки почти ничего не осталось, передает 24 Канал со ссылкой на Суспильне и ТСН.

Смотрите также Один из крупнейших ударов по Киеву, – Зеленский отреагировал на массированную атаку России

Удар по многоэтажке

В районе, где произошел прилет, живет очень много людей, поскольку здесь расположены три большие многоэтажки.

Очевидица атаки Наталья говорит, что это была "ужасная" ночь.

Я живу на 9-ом этаже, на последнем. Было очень страшно. Проснулась от взрывов. В какие-то перерывы между взрывами мы спускались этажами ниже. Забрала соседка в укрытие. И до утра там пробыли,

– поделилась женщина.

Очевидец Антон рассказал, как услышал, что летит баллистика. Он взял вещи для жены и одеяло для кота, и они вместе спустились в укрытие. "После этого все началось. Один за одним летели "Шахеды", – говорит мужчина.

Разрушенная многоэтажка: смотрите видео

По словам главы Оболонской РГА Кирилла Фесика, в пораженной многоэтажке повреждения получили 18 квартир, одного человека госпитализировали.

Последствия атаки на Оболонский район / Фото прокуратура