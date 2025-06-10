Одна з багатоповерхівок частково зруйнована. На другому – четвертому поверхах сильно пошкоджені квартири. Від розташованої на першому поверсі аптеки майже нічого не залишилося, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне та ТСН.

Дивіться також Один із найбільших ударів по Києву, – Зеленський відреагував на масовану атаку Росії

Удар по багатоповерхівці

У районі, де стався приліт, мешкає дуже багато людей, оскільки тут розташовані три великі багатоповерхівки.

Очевидиця атаки Наталя каже, що це була "жахлива" ніч.

Я живу на 9-ому поверсі, на останньому. Було дуже страшно. Прокинулася від вибухів. У якісь перерви між вибухами ми спускалися поверхами нижче. Забрала сусідка в укриття. І до ранку там пробули,

– поділилася жінка.

Очевидець Антон розповів, як почув, що летить балістика. Він взяв речі для дружини і ковдру для кота, і вони разом спустилися в укриття. "Після цього все розпочалося. Один за одним летіли "Шахеди", – каже чоловік.

Зруйнована багатоповерхівка: дивіться відео

За словами голови Оболонської РДА Кирила Фесика, в ураженій багатоповерхівці ушкоджень зазнали 18 квартир, одну людину госпіталізували.

Наслідки атаки на Оболонський район / Фото прокуратура